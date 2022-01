Covid, l'Asp di Agrigento: il drive in per i tamponi trasloca in piazza Trinacria

Da domani cambia sede il drive in per l’esecuzione dei tamponi relativi alla diagnosi da Covid19 che adesso si trova nel vecchio ospedale «San Giovanni di Dio“ di Agrigento. Dall’area di via Giovanni XXIII, il servizio si trasferisce nella zona industriale Asi, in piazza Trinacria prospiciente gli uffici dell’Aica-Girgenti Acque. «La decisione di spostare il drive in fuori dal centro cittadino - si legge in una nota dell’azienda sanitaria - scaturisce dal forte aumento di contagi registrato in questo periodo e dall’esigenza correlata di ottimizzare il servizio senza arrecare disguidi nella circolazione dei veicoli nella zona dell’ex ospedale oltre che dalla necessità di utilizzare spazi più ampi per agevolare le operazioni».

