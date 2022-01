Agrigento, acqua sporca in rete: sospesa la distribuzione a Fontanelle

Nuovi problemi idrici per il quartiere di Fontanelle ad Agrigento. Questa volta non si tratta del mancato approvvigionamento bensì di nuovi casi di inquinamento dell’acqua. A tutela della salute pubblica, il sindaco Franco Miccichè con propria ordinanza ha disposto, infatti, la sospensione della distribuzione idrica nei punti rete della via Capri al civico 7 e della via Amalfi al civico 29.

È stata la società consortile Aica a comunicare al sindaco che, a seguito di segnalazione, ha provveduto ad effettuare un campionamento di acqua potabile presso i punti rete di via Capri ai civici 7 e 2 e via Amalfi al numero 29.

