Lite con il vicino di casa, a Naro un anziano spara e ferisce un passante

Litiga con il vicino di casa, a quanto pare per i problemi creati da una grondaia, impugna la pistola e spara. Il proiettile, grazie al tempestivo intervento di un uomo che ha deviato la mano dell’anziano, non ha raggiunto il sessantenne, vittima predestinata del tentato omicidio, ma ha colpito il piede di un passante di 50 anni. Il ferito è stato portato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove i medici hanno accertato che l’uomo, per sua fortuna, non è in pericolo di vita.

E’ accaduto a circa 100 metri di distanza dalla caserma dei carabinieri di Naro (Ag). I militari dell’Arma si sono subito precipitati e hanno fermato il pensionato 80enne, ritenuto l’autore del tentato omicidio, ma anche di detenzione e porto illegale di arma. I carabinieri hanno accertato infatti che la pistola utilizzata dall’anziano era detenuta illegalmente.

