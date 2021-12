Scoperti a Sciacca 1.600 evasori, il Comune punta a recuperare 3 milioni

Sono circa 1.600 i cittadini-contribuenti di Sciacca che stanno ricevendo le cartelle esattoriali relative al 2016, che risultano non pagare. Sono le cartelle Imu, Tari e Tasi. La gran parte di queste cartelle esattoriali riguardano cittadini che hanno evaso totalmente la tassa, altri che lo hanno fatto in modo parziale. Il Comune di Sciacca punta a ricavare, circa 3 milioni di euro. Nei prossimi mesi il Comune punta a riscuotere 300 mila euro. È quanto scrive Giuseppe Pantano nell’articolo in edicola oggi sul Giornale di Sicilia.

Il cittadino ha 60 giorni di tempo per chiedere il riesame e ci sarà una linea dedicata per i chiarimenti. La società ha una percentuale sull’incassato, non sull’accertato. Soprattutto per la Tari a Sciacca la percentuale di evasione è sempre stata intorno al 40 per cento.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE