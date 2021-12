Incendio in un appartamento ad Agrigento, salvi i proprietari

Tragedia sfiorata oggi pomeriggio ad Agrigento. Un incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento in via Romano, nei pressi del municipio. I residenti hanno subito dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale.

I pompieri giunti in via Romano hanno spento l'incendio mentre diverse persone sono scese per strada. I proprietari dell'immobile si erano già messi in salvo. Dai primi rilievi effettuati dai vigili del fuoco sembrerebbe che le fiamme siano divampate da uno scaldino, a causa di un cortocircuito.

Il pensiero è andato immediatamente al rogo divampato a Palma di Montechiaro, il paese a trenta chilometri da Agrigento, due giorni fa e che ha ucciso Ginevra, di due anni e mezzo. Anche in quel caso sembra che l'incendio possa essersi originato da un cortocircuito elettrico. La bimba dormiva al primo piano mentre la mamma e la zia si trovavano al pian terreno e il papà era fuori casa. Le due donne hanno provato a salvare la bambina ma le fiamme erano talmente alte che non sono riuscite a salire dove si trovava la piccola.

