È di Licata il docente più giovane d'Italia: a 19 anni già dietro ad una cattedra

È siciliano il docente più giovane d'Italia. Agrigentino, esattamente di Licata. Si chiama Giovanni Cammilleri e a 19 anni era già seduto dietro ad una cattedra. Praticamente è passato dal banco alla cattedra in pochi mesi.

La storia di Giovanni parte dalla provincia di Agrigento, dal Fermi di Licata dove il giovanissimo insegnate si è diplomato due anni fa, da lì l'assegnazione come insegnante tecnico pratico di laboratorio di Chimica e Fisica prima all’istituto Alcide De Gasperi di Borgo Valsugana e poi nell’istituto Maria Curie di Pergine Valsugana, in provincia di Trento.

Il percorso da primato, dopo la maturità, è stato il conseguimento dei 24 Cfu necessari per l’insegnamento che gli hanno permesso di "salire in cattedra" (è proprio il caso di dirlo in questo caso) così presto. E naturalmente tanto impegno sui libri.

Chissà che faccia avranno fatto i suoi alunni quando lo hanno visto entrare in classe la prima volta: un loro coetaneo che però si trovava dall'altra parte della "barricata". E probabilmente più di un collega insegnante lo avrà scambiato per uno studente e gli avrà chiesto di uscire dall'aula professori.

Le vacanze di Natale per Cammilleri saranno a Licata, poi tornerà in Trentino e nel frattempo continua a studiare per la laurea in Scienze Motorie e Sportive.

