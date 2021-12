Palma di Montechiaro, va a fuoco la casa: muore bimba di due anni

Una bimba di due anni è morta nell’incendio che si è sviluppato in un’abitazione di via San Giuseppe a Palma di Montechiaro, un paese a trenta chilometri da Agrigento. Sul posto sono intervenuti squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri che hanno subito avviato le indagini per accertare le cause del rogo che è già stato domato.

Quando è divampato l’incendio la bimba stava dormendo al primo piano dell’abitazione, mentre la mamma e la zia si trovavano al piano terra. Le due donne hanno cercato di raggiungere la bimba per metterla in salvo, ma le fiamme erano ormai alte e ogni tentativo è stato inutile. Secondo una prima ricostruzione il rogo potrebbe essere stato causato da un corto circuito nella palazzina a tre piani. Vigili del fuoco, insieme a sanitari e carabinieri, sono ancora sul posto in attesa del sopralluogo dell'autorità giudiziaria.

In aggiornamento

