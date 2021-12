Barca si capovolge a Lampedusa, una migrante muore sotto gli occhi del figlio

Tragedia in mare a Lampedusa. Durante i soccorsi in mare una imbarcazione con a bordo 26 migranti si è ribaltata: una donna è annegata mentre tutti gli altri sono stati salvati. Inutili i tentativi di rianimazione della migrante da parte del personale di soccorso. È deceduta sotto gli occhi del figlio di 14 anni che aveva affrontati con lei il viaggio.

"Ancora oggi si continua a morire nel Mediterraneo - dice il sindaco Totò Martello - una ennesima morte che si poteva e si doveva evitare e che invece sarà un altro numero che si somma ad un lungo elenco, nel silenzio dell'Europa e dell'Italia. Un silenzio che sembra essere rotto solo da Papa Francesco, che continua a chiedere al mondo di uscire da questa atroce indifferenza".

La tragedia di ieri arriva al termine di una giornata di sbarchi, sei nelle ultime 24 ore per un totale di quasi 500 persone trasferite nell'hotspot dell'isola. E mentre i natanti approdavano, altri migranti venivano salvati in mare aperto. La Ocean Viking nelle ultime ore ha soccorso 114 persone che si trovavano su un gommone in difficoltà al largo della Libia. Tra i naufraghi anche donne e bambini, tra i quali un neonato di soli 11 giorni.

