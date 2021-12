Sono approdati a Lampedusa 144 migranti, ieri altri 17, partiti dalla Tunisia. Diverse persone, riferisce Mediterranean Hope, Programma rifugiati e migranti della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, presentano segni di ustioni da benzene. Ci sono anche alcuni minori non accompagnati e una neonata con i genitori. «Dal 24 novembre che non avvenivano sbarchi sull'isola. Benvenuti», afferma.

© Riproduzione riservata