Ravanusa, la diocesi di Agrigento organizza una colletta per chi ha perso tutto

La comunità ecclesiale agrigentina si stringe attorno a Ravanusa in questo momento di grande dolore. Mentre piangiamo le vittime, preghiamo per i feriti e per chi ha perduto affetti e case, desideriamo dare un segno concreto di prossimità indicendo una colletta diocesana straordinaria. A tutte le parrocchie la Curiachiede di farsi promotrici dell’iniziativa, «sensibilizzando i propri territori e destinando le raccolte offertoriali della IV Domenica di Avvento (Avvento di Carità) al fondo che Caritas Diocesana Agrigento destinerà al supporto di interventi in favore della comunità di Ravanusa».

Dove inviare le offerte

Tutte le offerte - unitamente a quelle eventuali di privati - potranno essere:versate con bonifico sul c/c bancario di Banca Intesa S. Paolo Intestato a: Arcidiocesi di Agrigento IBAN: IT 69 Y 03069 09606 100000006841 Causale: Caritas per Ravanusa, o versate direttamente all’Ufficio Economato dell’Arcidiocesi, in Piazza Don Minzoni, 19, o versate con bonifico sul c/c bancario di Banco di Credito Cooperativo Agrigentino Intestato a: Fondazione Mondoaltro ONLUS IBAN: IT 30 C 07108 16600 000000001459.

© Riproduzione riservata