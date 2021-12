Ravanusa, un consigliere: «Da sette giorni i cittadini lamentavano la puzza di gas»

«Negli ultimi sette giorni so che diversi cittadini hanno lamentato la puzza di gas nella zona che chiamiamo via delle Scuole Don Bosco in contrada Masciminici, nella zona dov’ è avvenuta la tragedia, ma nessuno è intervenuto, sia il sindaco che i tecnici del gas non hanno ricevuto segnalazioni». Lo dice il consigliere comunale di Ravanusa Giuseppe Sortino.

«Purtroppo non è la prima volta che si registrano fughe di gas, tamponate nel tempo con interventi di manutenzione da parte dei tecnici - aggiunge Sortino - ma se pensiamo che la rete del metano è stata realizzata quasi quarant’anni fa, considerato che Ravanusa è stato uno dei primi paesi ad avere il metano, credo che non ci sia stata una manutenzione adeguata». Sortino punta il dito sulla mancanza di manutenzione alle infrastrutture: «Questo è un paese vecchio, con reti idriche fatiscenti, chiediamo attenzione al governo regionale», conclude.

