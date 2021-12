Ravanusa, le due donne salvate sono state rintracciate dai cani

Sono stati i cani a permettere ai vigili del fuoco di trovare le due donne estratte vive dalle macerie a Ravanusa. Lo racconta il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento, Giuseppe Merendino, dopo una notte con i suoi uomini impegnati fra le macerie del crollo.

Merendino spiega le ragioni delle difficoltà incontrate dai soccorritori in un evento da tutti descritto come unico: «I fabbricati sono crollati uno sopra l’altro - dice - e le macerie si sovrappongono. Bisogna cercare degli spazi tra le macerie per recuperare i dispersi. Abbiamo utilizzato i cani del nucleo cinofili per cercare di trovare delle tracce di persone vive, con le due donne salvate. Adesso, purtroppo i cani non ci hanno dato ulteriori segnalazioni e dobbiamo cercare con altri metodi. La tecnica specialistica di ricerca tra le macerie - ha concluso - prevede che il personale impiegato periodicamente si ferma in modo da fare uno screening su eventuali rumori, lamenti, qualunque traccia possa arrivare da sotto le materie. Poi si riprendono le operazioni concentrandoci sui punti da cui arrivano i segnali».

