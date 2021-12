L'esperto: «Ecco perché il metano s'infiamma, ma non è così semplice»

È sufficiente la combinazione di due fattori perché ci sia un’esplosione di gas simile a quella che a Ravanusa ha provocato il crollo di tre case e ne ha danneggiate altrettante. Tuttavia si tratta di una combinazione tutt’altro che semplice che si verifichi, dice l’esperto di tecnologia del petrolio e del gas naturale, Carlo Giavarini, che ha insegnato a lungo all’Università Sapienza di Roma. Non è una combinazione comune, dal momento che il gas deve raggiungere un livello di concentrazione compreso all’interno di un tervallo molto piccolo e in un ambiente chiuso, dopodichè anche una microscintilla può scatenare un’esplosione gigantesca.

«Perché il gas metano si infiammi ed esploda è necessario che nell’aria ci sia una concentrazione che va da un minimo del 5-7% a un massimo del 15%», spiega l’esperto. Al di là di questi limiti, infatti, il metano non si infiamma né può bruciare. « L’esplosione può quindi avvenire solo quando la concentrazione del gas è compresa all’interno di questi due valori», osserva Giavarini, e «fortunatamente si tratta di un intervallo piuttosto piccolo», a differenza di quanto accade con altri gas, nei quali l’esplosione è possibile all’interno di un intervallo molto più ampio. L’idrogeno, per esempio, può esplodere con un livello di concentrazione compreso fra poche unità percentuali fino al 75%.

Perchè avvenga un’esplosione è inoltre necessario che il metano «sia concentrato all’interno di una cavità, in un ambiente chiuso. All’aria aperta - rileva l’esperto - può infatti avvenire una deflagrazione, ma non un’esplosione violenta».

Il secondo fattore indispensabile perché avvenga un’esplosione è l’innesco. «È sufficiente un’energia molto bassa» , osserva Giavarini, ed è quindi plausibile una delle ipotesi avanzate finora, secondo cui a innescare l’esplosione di Ravanusa possano essere state le microscintille generate dall’attivazione dell’ascensore.

