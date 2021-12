Agrigento, una parola di troppo, poi il pestaggio: trentenne massacrato a San Leone

Un vero e proprio pestaggio, l'ennesimo, sull’arenile della terza spiaggia di San Leone, nei pressi di un locale della movida agrigentina. I motivi? Futili, come quasi sempre avviene.

Un luogo, questo, solitamente molto frequentato durante la stagione estiva, ed è proprio in quel lasso di tempo che ogni tanto ci scappa la rissa, alcune volte dei veri e propri pestaggi.

Intanto un trentenne, è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, con evidenti tagli ed ecchimosi al volto e in testa: per lui diversi punti di sutura e quindici giorni di prognosi. Per i carabinieri di Agrigento, pochi dubbi: l'uomo è stato selvaggiamente picchiato. Sì, ma da chi? Intanto non era da solo, ma erano almeno in due.

Il tutto sarebbe nato, come detto, per dei futili motivi, con l'alterco che sarebbe nato per una parola di troppo in strada, che poi si è trasformato in una rissa e in un pestaggio. Il trentenne, accompagnato dal padre, ha presentato denuncia. L'episodio è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì.

