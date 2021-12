Agrigento, il Comune paga gli oneri demaniali: a San Leone parte la ristrutturazione del fronte a mare

Nuovi impulsi per il waterfont di Agrigento, una città che cambiando veste disegnerebbe il suo futuro puntando su turismo e blue economy, quindi attività legate alla nautica e crociere. San Leone come approdo di grandi navi e il fronte mare completamente ristrutturato. L’amministrazione comunale di Agrigento per puntare a questo obiettivo ha completato un primo necessario passaggio burocratico, ovvero pagare gli oneri e rinnovare la concessione dell’area demaniale. L’esecutivo guidato dal sindaco Francesco Miccichè sta pianificando la valorizzazione del lungomare Falcone e Borsellino, dal porticciolo turistico agli impianti sportivi comprese tutte quelle opere che riguardano la fruizione dei servizi a terra e connessi al mare.

