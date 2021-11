Il poliziotto di Agrigento morto: fatale un solo colpo al fianco

È durata quattro ore l’autopsia sul corpo di Sergio Di Loreto, 48 anni, l’assistente capo coordinatore della Polizia di Stato di Agrigento, morto martedì scorso a Soddì, nell’Oristanese, mentre si esercitava al tiro durante un corso di aggiornamento scorte al Caip di Abbasanta, prima di ritornare al suo reparto in Sicilia.

Gli accertamenti necroscopici sono stati eseguiti dal medico legale, Roberto Demontis, al quale era stato affidato l’incarico dalla pm, Silvia Mascia, che coordina le indagini. Sui risultati ottenuti dagli accertamenti è trapelato che sarebbe morto per un’emorragia causata da un colpo di arma da fuoco al fianco. Nulla trapela, invece, sulle indagini ancora in corso da parte della squadra mobile di Oristano. La salma è stata poi portata via ed è già in viaggio per Agrigento, dove domani - sabato 27 novembre - si svolgeranno i funerali.

