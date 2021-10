Lampedusa, la notte dei barchini: cinque gruppi di migranti in poche ore

Cinque sbarchi, per un totale di 164 migranti, si sono registrati durante la notte a Lampedusa.

I barchini - con un minimo di 12 persone e un massimo di 63 a bordo - sono stati intercettati dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Fra gli sbarcati, quasi tutti tunisini, anche donne e minori. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, ieri, dopo i trasferimenti disposti dalla prefettura di Agrigento, c'erano 80 ospiti.

Stamattina poi si è appreso di 97 migranti in difficoltà a bordo di un’imbarcazione al largo della Tunisia. Lo scrive su Twitter Alarm Phone. «Sono alla deriva dalle 2 di notte, a 30 chilometri da Kerkennah». L'acqua sta entrando nella barca e rischiano di capovolgersi, scrive inoltre Alarm Phone. «Purtroppo non disponiamo di una posizione Gps, ma invitiamo le autorità a lanciare un’operazione di ricerca e soccorso in base alle informazioni che abbiamo inviato», si conclude il messaggio.

