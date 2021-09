Brucia rifiuti speciali nel forno della sua ex pizzeria, scatta una denuncia ad Agrigento

Aveva deciso di bruciare all’interno del forno della sua pizzeria materiale di risulta costituito dai resti di un fabbricato in legno truciolato smaltato ma è stato sorpreso dai carabinieri della Stazione di Villaggio Mosè, ad Agrigento.

I militari, ieri, si sono recati nel locale in viale Sciascia, che risultava inattivo da oltre un mese, su segnalazione di alcuni cittadini. Sul posto è intervenuto anche il personale dell’Arpa della Regione Siciliana che ha classificato i rifiuti in speciali non pericolosi.

Il forno ed il materiale sono stati sequestrati e messi a disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento per i successivi accertamenti. L’uomo, invece, è stato denunciato per incendio di rifiuti speciali.

