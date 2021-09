Tragedia dei vulcanelli delle Maccalube, ad Aragona una via dedicata ai due fratellini

Verrà intitolata oggi, ad Aragona, in provincia di Agrigento, una via a Carmelo e Laura Mulone, i due bambini di 7 e 10 anni che persero la vita per l’esplosione dei vulcanelli delle Maccalube di Aragona, il 27 settembre del 2014.

I due fratellini, accompagnati dal padre, il carabiniere Rosario Mulone, erano andati a visitare la riserva naturale che ha al proprio dei piccoli vulcanelli di fango, rimanendo travolti da una esplosione dei vulcani.

L’iniziativa è stata avanzata dal sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, dal comandante della stazione dei carabinieri di Aragona, Paolino Scibetta e dal comando provinciale dei carabinieri di Agrigento.

© Riproduzione riservata