Cinque generazioni in 82 anni, il record di Sciacca

I nonni, si sa, sono la colonna portante di ogni famiglia. La piccola Alessia, nata oggi a Sciacca, può contare addirittura su nonna, bisnonna e trisavola. Una fortuna che pochi bambini hanno. Nella foto - inviata da Giuseppe Pantano che racconterà sul Giornale di Sicilia in edicola domani la storia di questa eccezionale famiglia di Sciacca -, si vedono cinque generazioni insieme, una circostanza che non è molto comune.

Dalla piccola Alessia Caruso, nata oggi nell’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, alla trisavola Antonina Piazza ci sono solo... 82 anni di differenza. Tutte donne che hanno festeggiato per il lieto evento con ben cinque generazioni. Valentina Puccio, mamma di Miriam, ha appena 40 anni, e la nonna della piccola, Maria Piazza, 59. Giovanissimo anche il papà di Alessia, Andrea Caruso, di 24 anni.

La piccola, che gode di ottima salute, pesa 3 chili 390 grammi. Il parto, nell’unità operativa guidata dal direttore Salvatore Incandela, è stato effettuato dai ginecologi Salvatore Bono e Ignazio Lauro con l’ostetrica Manuela Giarratano.

