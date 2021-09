Stanziato un importante finanziamento regionale per i lavori di riqualificazione della circonvallazione di Ravanusa.

Lavori che si attendono da diversi anni in paese. Il deputato regionale Giusi Savarino, originaria proprio del paese, ha voluto esprimere il

proprio apprezzamento per la dimostrazione di attenzione del presidente Musumeci e di tutta la Giunta regionale al territorio agrigentino.

«Ringrazio il Presidente Musumeci e l’assessore Falcone – dichiara Savarino - per aver messo a disposizione del Comune di Ravanusa, con la concretezza che caratterizza l’azione di governo della Giunta Musumeci, fondi per 2,6 milioni di euro che consentiranno di mettere in sicurezza la tangenziale est».

