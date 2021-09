Canicattì, difficoltà nell'emissione delle bollette: tributi non incassati

Cittadini e contribuenti di Canicattì verso un periodo di «pace fiscale». Non si tratta degli effetti di qualche decreto legge in chiave Covid-2019 né della campagna elettorale ma delle difficoltà di organico ed organizzative che affliggono gli uffici comunali compresi quelli della direzione Finanziaria e dei servizi Tributi.

Oltre a Tosap e Tassa sulla pubblicità una grande assente del periodo tardo primaverile ed estivo è la Tassa sui rifiuti solidi urbani.

Una tassa che in molti ritengono un ingiustificabile balzello ma che di fatto rappresenta un’entrata fondamentale per la tenuta delle casse comunali e per pagare a caro prezzo un servizio esternalizzato ad un’associazione temporanea costituita dalle imprese Sea-Iseda-Ecoin.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia in edicola oggi.

© Riproduzione riservata