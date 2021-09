Sciacca, fratturate entrambe le spalle: doppio intervento in una seduta unica

Due fratture, ad entrambe le spalle, trattate nella stessa seduta operatoria per evitare al paziente una doppia anestesia ed un duplice stress chirurgico, limitando al massimo la perdita di sangue. Il non consueto intervento chirurgico è stato portato a termine a Sciacca, nell’unità ortopedia e traumatologia dell’ospedale Giovanni Paolo II su un paziente affetto da frattura della testa dell’omero con lussazione posteriore bilaterale. Ne dà notizia l’Asp di Agrigento.

L’uomo era giunto al pronto soccorso dopo che un familiare aveva notato la tumefazione all’arto superiore destro a seguito di un trauma avvenuto alcuni giorni prima. «A seguito della valutazione ortopedica e del riscontro anamnestico- si legge in una nota dell’azienda sanitaria - è stata evidenziata la grave lesione sia della spalla destra che di quella sinistra e disposto il ricovero in reparto. Da qui la decisione dell’équipe sanitaria, diretta da Giuseppe Tulumello, di intervenire in un’unica seduta per trattare entrambe le fratture con l’impianto di artroprotesi inverse di spalla.

Il duplice intervento è perfettamente riuscito, il decorso è stato regolare e non si sono rese necessarie emotrasfusioni. Il paziente adesso, dopo solo cinque giorni in reparto, è stato già dimesso e potrà proseguire il percorso di riabilitazione.

© Riproduzione riservata