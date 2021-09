Ribera, provvedimento di carcerazione per spaccio: tunisino arrestato

Un cittadino tunisino di 37 anni, destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, è stato arrestato dai carabinieri di Ribera.

L'uomo, sposato e disoccupato, risulta coinvolto in un episodio di spaccio di droga risalente al 2017. I carabinieri lo hanno rintracciato e hanno perquisito la sua residenza dove hanno trovato anche 7 grammi di cocaina suddivisa in 18 dosi e la somma in contante di euro 1.100, ritenuta il provento dell’attività di spaccio.

Per il rinvenimento della sostanza e del denaro, sottoposti a sequestro, il soggetto è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Sciacca con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Per il provvedimento di carcerazione invece l’uomo dovrà scontare la pena di 1 anno e due mesi di reclusione per cui è stato sottoposto alla detenzione domiciliare presso la propria abitazione.

