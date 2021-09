Griglie divelte nella pista ciclabile di San Leone, pericolo per chi la utilizza

La pista ciclabile di San Leone è pericolosa per tutti coloro che la utilizzano. Almeno 10 griglie risultano essere divelte, staccate dal bordo e quindi rendono insicuro il transito. La denuncia arriva da Mareamico che mostra le condizioni delle piste ciclabili in un video.

Molte delle griglie che si trovano lungo la pista ciclabile di San Leone non sono sicure per chi vi transita sopra a causa del degrado in cui versano. La pavimentazione risulta non essere omogenea dal momento che le griglie sollevate creano dei piccoli dislivelli.

Secondo quanto riferisce l'associazione, già decine di persone si sono ferite, cadendo pesantemente sul suolo. Pertanto Mareamico chiede all'Amministrazione comunale di Agrigento l'immediata sostituzione di tutte le griglie ammalorate.

