Hotel monte Kronio di Sciacca, pubblicato il bando di vendita

È stato pubblicato il bando per la vendita del piccolo albergo del Monte Kronio a Sciacca.

Il liquidatore della Terme di Sciacca spa, Carlo Turriciano, sta procedendo in questa direzione per definire l’attività e pagare i debiti. L’importo a base d’asta è di un milione 290 mila euro.

Termine ultimo per la presentazione delle domande l’8 novembre 2021.

Si procederà all’asta con il metodo delle offerte segrete al rialzo. La stima dell’Agenzia del Territorio ammonta a un milione 432 mila euro. L’alea indicata è del 10 per cento e pertanto si scende alla somma indicata nel bando. Per definire la liquidazione è necessaria anche la vendita dell’ex Motel Agip al quale è interessato il Comune di Sciacca a compensazione dei crediti vantati dalla società in liquidazione.

