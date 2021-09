Un uomo di 58 anni è precipitato da un balcone in via Mazzini, a Menfi, nell’Agrigentino, procurandosi gravi ferite. In elicoccorso è stato trasferito a Palermo.

Ancora non è chiara la dinamica dell’episodio, che è al vaglio dei carabinieri. L’elicottero del 118 è atterrato nei pressi del campo sportivo per il trasporto nel capoluogo regionale dell’uomo che è stato intubato ed ha riportato fratture in varie parti del corpo.

