Vaccino day nelle scuole e nei luoghi della movida, iniettate 50 dosi ad Agrigento

Vaccino day nelle scuole e nei luoghi della movida. Sono oltre cento gli agrigentini che si sono vaccinati nell’ultimo fine settimana, aderendo alle iniziative straordinarie di sensibilizzazione e di promozione sostenute dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Asp1 e alcuni dirigenti scolastici della città.

«Niente male – commenta il direttore del centro vaccini del Palacongressi, Calogero Collura, impegnato insieme al personale sanitario ed amministrativo in questa campagna di vaccinazione di prossimità – ma sicuramente si può fare di più. Continueremo a raggiungere le persone vicino casa. Non ci fermeremo. L’hub del Palacongressi – aggiunge Collura – ha cambiato il suo modus operandi, decidendo di operare in maniera dinamica. Abbiamo approcciato un metodo che ci porta sul territorio per colmare dubbi e difficoltà delle persone. Il vaccino è l’unica arma per arrestare il virus». Della stessa lunghezza d’onda il sindaco Francesco Miccichè.

