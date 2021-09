Nuova ondata di maltempo, allagamenti a Canicattì

A distanza di trenta ore una nuova ondata di maltempo si è abbattuta nel primo pomeriggio su Canicattì.

Strade allagate e tombini saltati in diverse zone della città. Fiumi di acqua e detriti si sono riversati dalla parte alta in quella sottostante mandando in tilt alcuni sottopassi stradali e ferroviari come in via Domenico Cirillo e via Carlo Alberto. Disagi anche per gli automobilisti. Contrariamente a ieri mattina, quando i mezzi del servizio di igiene ambientale già in giro per il normale turno hanno potuto ripulire la città, questo pomeriggio non si sono visti neanche i mezzi della protezione civile.

