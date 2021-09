Migranti, dieci tunisini soccorsi al largo di Lampedusa: trasferiti nell'hotspot

Dieci tunisini, soccorsi al largo di Lampedusa, sono sbarcati al molo Favarolo. Si tratta dell’unico sbarco della giornata visto che le condizioni del mare non sono particolarmente favorevoli. Anche il gruppetto è stato portato all’hotspot di Lampedusa dove si trovano 469 ospiti, a fronte dei 250 posti disponibili.

Per domani è stato previsto dalla Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, il trasferimento di 90 degli ospiti, già sottoposti a tampone rapido per la diagnosi del Covid e preidentificati, sulla nave quarantena Azzurra. Lunedì mattina invece saranno in 100 a lasciare la struttura di primissima accoglienza.

