Agrigento, via San Vito riapre al traffico: finisce così un'estate di sofferenze

Il sindaco Franco Miccichè percorre a piedi la via San Vito pochi istanti prima della riapertura al traffico. È voluto andare personalmente sul posto per annunciare che la strada rimasta interdetta al transito per tutta l’estate ora è tornata percorribile.

«È una riapertura che è costata due mesi di lavoro - spiega - sono stati effettuati i carotaggi per verificare la natura del terreno prima di approntare un progetto idoneo a salvaguardare la pubblica incolumità. Abbiamo riaperto l’arteria dopo aver lavorato su questo progetto per luglio e agosto, mesi in cui sappiamo tutti, gli uffici non sono a regime. È un’ arteria importante per la città, che finalmente riapriamo anche in previsione dell’inizio delle attività scolastiche».

Alla rimozione delle transenne era presente anche l’assessore ai Lavori pubblici Gerlando Principato che il sindaco ha voluto ringraziare, «perché ha lavorato tutta l’estate a questa riapertura».

