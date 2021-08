Evade più volte dai domiciliari, 23enne arrestato a Canicattì

Un giovane romeno di 23 anni è stato arrestato dalla polizia di Canicattì la scorsa notte per essere evaso dagli arresti domiciliari, cui era sottoposto per furto.

Gli agenti hanno colto il giovane in flagrante. Durante un controllo, infatti, non si trovava nella sua abitazione ma è stato rintracciato poco dopo mentre tentava di rientrare a casa. Non era la prima volta che il 23enne tentava l'evasione, condotta che gli è costata numerosi arresti e denunce per recidiva.

Dopo la convalida dell'ultimo arresto, l'Autorità Giudiziaria ha disposto nuovamente la misura degli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata