Marittimo positivo al Covid, non parte il traghetto per Lampedusa: protestano i passeggeri

Il traghetto "Sansovino", che collega Porto Empedocle con Lampedusa e Linosa, è rimasto ieri sera all'ancora perché un membro dell'equipaggio è risultato positivo al Covid-19 e trasferito in isolamento in una apposita struttura.

Gli altri membri dell'equipaggio sono rimasti invece, in quarantena, sulla motonave che è stata, di fatto, bloccata dalle autorità sanitarie. Inevitabili le lagnanze di quanti, agrigentini e turisti, erano sulla banchina di Porto Empedocle pronti ad imbarcarsi per raggiungere le Pelagie. E' anche intervenuta la polizia per placare le proteste.

