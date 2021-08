Rete idrica colabrodo a Sciacca: raggiunta l'intesa, partono i lavori

Le vie Ghezzi, Marco Polo e Lido in cima alle priorità e, per quanto riguarda la rete idrica principale, un intervento strategico in contrada Poio-Tabasi per riparare la condotta che porta l’acqua nella contrada Perriera.

È su questa base che è stata raggiunta un’intesa, durante una riunione in municipio, a Sciacca, tra il Comune e Aica, la società che svolge il servizio idrico.

Complessivamente sono 30 le priorità e per i lavori di scavo, dei quali continuerà a farsi carico il Comune assegnando l’incarico a ditte che operano nel settore, sono stati previsti 20 mila euro che verranno prelevati dal fondo di riserva del sindaco. Intanto, saranno avviati i lavori e il Comune spera di rientrare in questa spesa, chiedendo poi il rimborso ad Aica.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia in edicola.

© Riproduzione riservata