Siculiana, 4 migranti in fuga dal centro di accoglienza: 2 subito bloccati

Quattro migranti sono riusciti, ancora una volta, a scappare dal centro di sorveglianza sanitaria anti-Covid "Villa Sikania"a Siculiana, in provincia di Agrigento.

Due sono stati già rintracciati lungo la statale 115, dai carabinieri che, immediatamente, sono riusciti ad individuare i fuggitivi. Per altri gli altri due (si tratta di minorenni non accompagnati che erano in stato di sorveglianza sanitaria anti-Covid), che mancano all'appello, sono in corso le ricerche da parte delle forze di polizia.

Oggi intanto 110 migranti, ospiti dell'hotspot di Lampedusa, sono stati trasferiti con il traghetto di linea per Porto Empedocle. Nella struttura d'accoglienza di contrada Imbriacola restano così 474 persone a fronte di 250 posti disponibili. Sull'isola, da più di 36 ore, non si registrano sbarchi.

