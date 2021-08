Porto Empedocle, disturba i clienti di un bar e all'arrivo dei carabinieri li aggredisce: arrestato

Un uomo di 50 anni, pregiudicato e residente a Porto Empedocle, è stato arrestato dai carabinieri per le ipotesi di reato di resistente, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale e per la violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale.

In particolare, intorno alle 21 del 4 agosto, i carabinieri sono intervenuti al Bar del Porto perché una persona disturbava i clienti. Alla vista dei militari, l'uomo, alterato probabilmente per abuso di alcol, li ha aggrediti con spintoni e minacce tentando di fuggire. Il 50enne inoltre era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, per cui obbligato a rimanere in casa dalla 20.00 alle ore 07.00.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento il soggetto è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.

