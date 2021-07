Favara, cumulo di rifiuti davanti al cimitero: "pizzicati" e multati 13 cittadini

I carabinieri di Favara hanno identificato e multato tredici cittadini "pizzicati" ad abbandonare rifiuti davanti al cimitero comunale.

Depositavano i sacchetti della spazzatura lungo la strada e davanti alla chiesa del cimitero fino ad accumulare una vera e propria montagna di rifiuti. Grazie ai controlli dei carabinieri della Tenenza locale, tredici cittadini sono stati identificati e multati, per un totale di 1.040 euro. La sanzione per ognuno, secondo quanto previsto dall'ordinanza del sindaco, è di 80 euro.

A Favara la raccolta dei rifiuti viene effettuata a singhiozzo e i cittadini sono spesso costretti a tenere l'immondizia in casa per giorni, con relativi cattivi odori. Questa situazione ha spinto molte persone ad abbandonare i sacchetti per strada, creando delle vere e proprie discariche a cielo aperto. Per evitare che la situazione degeneri, i carabinieri intensificheranno i controlli.

