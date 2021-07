Abusivismo ad Agrigento, la decisione del Tar: niente demolizione se c'è sanatoria in corso

«L’ordine di demolizione di un immobile è illegittimo se è pendente il procedimento di sanatoria». Lo ha stabilito il Tar «salvando» dalle ruspe un fabbricato in contrada Cannatello-Fegotto.

Il Comune di Agrigento, secondo quanto ricostruisce con una nota uno dei legali che ha seguito il caso, l’avvocato Girolamo Rubino, aveva ingiunto ai proprietari di procedere alla demolizione degli immobili realizzati in assenza di titolo edilizio, in relazione ai quali gli stessi avevano avanzato due distinte domande di condono edilizio: una, respinta con provvedimento poi annullato dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, e l’altra rimasta inevasa dall’amministrazione.

I proprietari decidevano, allora, di agire in giudizio, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Vincenzo Airò e Rosario De Marco Capizzi, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza con la quale il Comune di Agrigento aveva ordinato agli stessi la demolizione dei due fabbricati.

