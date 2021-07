Dieci sbarchi a Lampedusa in poche ore, giunti quasi 400 migranti

Trascorsa una settimana di tregua, dovuto al mare mosso, sono ripresi gli sbarchi a Lampedusa.

Ieri sera sono stati cinque gli sbarchi per un totale di 171 migranti giunti sull'isola.

Prima sono giunti 17 uomini provenienti dalla Tunisia e dalla Guinea, rintracciati a circa 4 miglia dalla guardia di finanza. Poi sono arrivati in 18, tra cui 5 donne, di nazionalità subsahariana. Anche loro erano su un barchino intercettato, da una motovedetta delle fiamme gialle, a poco più di un miglio dal porto. Durante la notte ci sono stati altri tre sbarchi: un barcone con 109 migranti, tra cui 2 donne e una trentina di minori quasi tutti non accompagnati, e due barchini con 13 e 14 tunisini, tra cui un minore.

In meno di 18 ore, poi, sono stati intercettati altri cinque barconi, ecco che il numero di migranti è subito salito a 217. Tutti giunti a Lampedusa.

In poche ore, dunque, gli sbarchi sono saliti a 10. Sulla prima imbarcazione intercettata dalle fiamme gialle viaggiavano in 92, tra cui 21 donne e 4 minori, mentre a bordo di altri due natanti c'erano 29 e 22 tunisini. Poi sono arrivati altri 13 profughi e infine 61 persone, tra cui 17 minori e una donna.

I TRASFERIMENTI

La prefettura di Agrigento è già al lavoro per pianificare i nuovi trasferimenti.

Tutti sono stati portati, dopo un primo triage sanitario effettuato direttamente su molo Favarolo, all'hotspot di contrada Imbriacola.

Quaranta subsahariani, invece, fra cui 3 donne e 34 minori, sono stati trasferiti - con la scorta di 10 militari del dodicesimo reggimento carabinieri Sicilia - con il traghetto di linea che collega Lampedusa con Porto Empedocle dove giungeranno in serata.

Il gruppo di migranti, sbarcato nelle ultime ore sulla più grande delle isole Pelagie, sarà ospitato fra le strutture d'accoglienza, dove effettueranno il periodo di sorveglianza sanitaria contro il Covid, di Agrigento e Casteltermini.

Due tunisini resteranno invece a disposizione della squadra mobile della questura. All'hotspot di Lampedusa restano 387 migranti, a fronte di una capienza massima per 250 persone.

All'hotspot di contrada Imbriacola, dunque al momento ci sono 604 persone.

IL SOPRALLUOGO

Intanto, venerdì e sabato, le europarlamentari della Lega Susanna Ceccardi, Francesca Donato, Annalisa Tardino saranno a Lampedusa per un sopralluogo all'hotspot.

Lo riferisce una nota della Lega al Parlamento europeo. "L'aumento degli sbarchi e i recenti disordini in altri centri evidenziano una situazione sempre più insostenibile", affermano le eurodeputate siciliane Tardino, relatrice per il gruppo ID della riforma del regolamento di Dublino, e Donato, unitamente a Ceccardi, componente della commissione affari esteri al Parlamento Europeo.

"La nostra visita sarà un'occasione importante per verificare con mano la reale situazione delle strutture del centro di accoglienza, nonché per avere testimonianza diretta, sul campo, attraverso incontri con la popolazione e sul territorio, dell'emergenza immigrazione di cui Lampedusa, suo malgrado, è centro nevralgico", dichiarano le europarlamentari.

La "visita all'hotspot è prevista per venerdì mattina; nella giornata di sabato, le europarlamentari Annalisa Tardino, Francesca Donato, Susanna Ceccardi saranno assieme al commissario cittadino Lega Attilio Lucia, in piazza della Libertà, a Lampedusa, per incontrare i cittadini e raccogliere le firme per il Referendum Giustizia", conclude la nota.

© Riproduzione riservata