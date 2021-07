Tenta di disfarsi della droga davanti a un posto di blocco, arrestato a Ribera

I carabinieri di Ribera hanno arrestato un operaio pregiudicato di 57 anni, trovato in possesso di un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti di vario tipo.

L'arresto è scattato durante durante un servizio di controllo coordinato con la Compagnia di Sciacca. Il 57enne è stato fermato mentre era alla guida della sua auto in un posto di blocco in via Garibaldi.

L'uomo ha subito cercato di disfarsi di due involucri gettandoli dal finestrino. Azione che non è sfuggita ai militari, che hanno infatti recuperato i due involucri. All'interno c'erano 100 grammi di hashish e 30 grammi di cocaina.

La droga è stata sequestrata mentre, su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, l’uomo è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

