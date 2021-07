Sciacca, nuove restrizioni per i mezzi al porto: rafforzati i controlli

I militari del Circomare di Sciacca sono impegnati nei servizi di controllo, rafforzati in questi giorni anche a seguito dell’ordinanza «Mare sicuro», e il primo bilancio è di 10 sanzioni elevate in pochi giorni.

A un saccense è stata elevata una sanzione da 3.300 euro perché era alla guida di una moto d’acqua senza avere conseguito la patente nautica e si muoveva in u n’area riservata alla balneazione. Altre sanzioni sono state elevate a carico di diportisti non in regola con i documenti di bordo.

Da oggi giro di vite nell’area portuale di Sciacca perché entra in vigore un’ordinanza del Circomare che riunisce ben 14 precedenti ordinanze e detta alcune importanti novità: chi arriva con un mezzo nell’area portuale di Sciacca deve avere una motivazione per farlo. Per l’ingresso con veicolo è necessario un permesso del Circomare.

