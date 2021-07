I poliziotti della Questura di Agrigento hanno arrestato, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica, S. A., classe 1963, di Palma di Montechiaro, con numerosi precedenti, che dovrà scontare la pena di 6 anni e 3 mesi per reati contro la persona. L’uomo è stato trasportato in carcere.

