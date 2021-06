Agrigento, 80enne lascia il marito e trascorre la notte nel B&B della figlia: scoppia la lite tra i coniugi

È dovuta intervenire la polizia ad Agrigento per sedare una lite tra marito e moglie. La donna, una pensionata 80enne, aveva deciso di lasciare la casa dove abitava e di trascorrere la notte nel B&B gestito dalla figlia. L'indomani, la donna ha fatto le valigie e stava per tornare a casa quando in pieno centro storico ha incontrato il marito ed è scoppiata una lite.

Alcuni passanti, preoccupati, hanno telefonato al 112 ed è giunta una pattuglia della sezione Volanti della Questura. Gli agenti prima, hanno subito riportato la calma e poi, hanno cercato di capire quali fossero i motivi della lite.

