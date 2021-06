San Leone, stretta sui controlli ma le risse tra giovani continuano

Nonostante la circolazione stradale sul lungomare Falcone-Borsellino risultasse chiusa – per effetto della nuova ordinanza del sindaco Franco Micciché che ha rimodulato la Ztl di San Leone -, l’allarme rissa, sabato sera, è tornato a farsi più che concreto.

Nei pressi di piazzale Aster, come riporta Concetta Rizzo in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola, è scoppiato un nuovo tafferuglio, una vera e propria rissa fra più gruppi di giovani. All’arrivo delle pattuglie della polizia, allertate da qualcuno che ha temuto il peggio assistendo alla scazzottata, gli esagitati erano però già spariti. A gambe levate sono riusciti a scappare e a far perdere ogni loro traccia. Le pattuglie delle Volanti della Questura, avviando le ricerche in tutta la zona, pare che, poco dopo, siano riuscite a fermare e ad identificare due o tre giovani.

Non risultava essere chiaro ieri – il silenzio da parte della polizia di Stato era più che categorico – se quei giovani identificati fossero o meno sospettati d’aver preso parte al tafferuglio, l’ennesimo che è divampato in occasione del week end a San Leone, o se invece s’è trattato di un semplice, ordinario, come tanti ne hanno effettuato durante la serata, controllo. La presenza delle forze dell’ordine, durante il week end, continuerà ad essere capillare.

