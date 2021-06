Trovato con 100 grammi di hashish fu arrestato per spaccio, assolto ristoratore di Favara

Un ristoratore di Favara, in provincia di Agrigento, è stato assolto dal Tribunale di Agrigento. L'uomo, Gerlando P., era stato arrestato dai carabinieri il 7 dicembre 2012, in via Coppi, perché sorpreso in possesso di 100 grammi di hashish. Già allora venne scarcerato dopo pochi giorni.

L'avvocato difensore Alfonso Tuttolomondo, insieme alla collega Letizia Saia, hanno dimostrato che il ristoratore non aveva mai praticato spaccio di droga, né frequentato la piazza di spaccio. I 100 grammi trovati in suo possesso erano frutto di una scorta accumulata per uso personale.

Già nel 2017 il Gup di Agrigento aveva assolto l'uomo, ma la Procura Generale della Corte di Appello di Palermo su espressa richiesta del sostituto procuratore Generale Rita Fulantelli, ha impugnato il provvedimento emesso dal Gup di Agrigento e ha disposto all'esito dell'udienza camerale nel maggio del 2019 la riforma della sentenza emessa dal Gup di non luogo a procedere, emettendo il decreto che dispone il giudizio nei confronti del ristoratore per rispondere dei reati contestati di spaccio dinanzi al Tribunale di Agrigento.

Gli avvocati difensori, dopo diverse udienze e sentiti testimoni e acquisita la necessaria documentazione per la difesa del proprio assistito, hanno dimostrato che, nel corso della perquisizione domiciliare, non era emerso alcun elemento che facesse pensare ad una attività di spaccio. Non sono infatti stati trovati né bilancini, né materiale per il confezionamento delle dosi.

Pertanto il Giudice del Tribunale di Agrigento, Alfonso Malato, accogliendo le argomentazioni della difesa, ha assolto Gerlando P. riservandosi il temine dei 90 giorni per il deposito delle motivazioni.

