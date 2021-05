Rimossi a Canicattì gli adesivi contro usura ed estorsione

Sono state rimosse a Canicattì le vetrofanie che incoraggiavano a denunciare episodi di usura ed estorsione rivolgendosi alle associazioni Sos Impresa e Rete per la Legalità.

Era stato lo stesso referente provinciale di Agrigento di "Sos Impresa e Rete per la Legalità", Eugenio Di Francesco., a distribuire gli adesivi da attaccare alle vetrine nella giornata di giovedì agli esercenti di viale Regina Margherita, via Cesare Battisti e viale della Vittoria; il "salotto buono" di Canicattì.

"Ne ho distribuito un centinaio agli esercenti del centro - dice Di Francesco - e mi sono sembrati pure molto disponibili e collaborativi verso l'iniziativa". I fatti già ieri però erano diversi: nelle vetrine delle diverse attività commerciali non se ne contavano neanche una decina di vetrofanie con lo slogan "no racket no usura. Non sei solo. Denunciare conviene".

A rimuovere le vetrofanie sarebbero stati gli stessi esercenti commerciali. Questa mattina comunque è prevista la manifestazione di presentazione del "presidio di legalità anti usura ed anti estorsioni" di Canicattì che sarà preceduto da una visita alle tombe del Beato Giudice Rosario Angelo Livatino e del Presidente Antonino Saetta e del figlio Stefano cui seguirà una passeggiata in viale Regina Margherita tra i commercianti. Quegli stessi che avrebbero rimosso le vetrofanie.

