Tragedia a Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento. Un uomo di 73 anni, Antonino Ienna, è morto schiacciato dal proprio trattore in contrada Balata. L’incidente è stato provocato dalla caduta del mezzo agricolo in un fosso.

L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale, a Sciacca, dove è morto poco dopo per i traumi riportati. Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco Leo Ciaccio che ha espresso cordoglio e vicinanza ai familiari.

