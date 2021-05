Agrigento, viali dissestati dalle radici degli alberi: chiusa Villa del Sole

«Le molteplici radici superficiali degli alberi di pino e ficus hanno progressivamente reso la pavimentazione sempre più sconnessa». Ci sono «potenziali rischi per gli utenti che frequentano la Villa del Sole, nonché per il personale dipendente addetto alla gestione e manutenzione dell’area verde». È per questo motivo che, in via precauzionale, a tutela della pubblica incolumità, il sindaco di Agrigento Franco Micciché ha disposto la chiusura di Villa del Sole. Una chiusura che è stata etichettata come «temporanea».

Ma che, di fatto, non si sa quanto potrà durare perché c’è da sistemare tutta o quasi la pavimentazione danneggiata dalle radici degli alberi. Nessun dubbio per il sindaco: «È necessario provvedere per motivi di sicurezza e tutela della pubblica incolumità a impedire l’accesso sino all’elimina - zione dei pericoli che impediscono la fruizione in sicurezza». Ecco, dunque che per il primo cittadino –per tutelare appunto la pubblica incolumità – è risultato essere «indifferibile e urgente la chiusura temporanea della Villa del Sole».

Almeno fino a quando, appunto, non verranno eliminati i pericoli.

