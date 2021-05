Il Comune contro l'abusivismo a Licata, disposte altre due demolizioni

Il Comune di Licata contro l’abusivismo edilizio. I controlli contro il «cemento selvaggio», eseguiti dalla Polizia municipale in collaborazione con il dipartimento Territorio e Ambiente del Comune, non si fermano. È stato lo stesso Ente a rendere noto che altre 10 persone sono state denunciate a piede libero per violazioni della legge sull’edilizia. Il «bollettino» sui controlli è stato pubblicato sul sito del Comune.

Risulta che le verifiche sono state eseguite su tre immobili. Per due di questi il dipartimento Territorio e Ambiente ha firmato altrettante ordinanze di demolizione. In questo caso i titolari hanno 90 giorni di tempo per eseguire la demolizione. In caso di inottemperanza i fabbricati saranno acquisiti al patrimonio del Comune e l’abbattimento dovrà essere eseguito dall’ente, rivalendosi sugli ex proprietari con riguardo alle spese sostenute. Sia ad aprile che nel mese di marzo scorsi non si sono registrati nuovi casi di abusivismo.

