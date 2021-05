Medici dell'Asp a Lampedusa per vaccinare: "Ci aspettavamo più adesioni dagli over 60"

Oltre mille lampedusani verranno vaccinati entro la settimana, almeno secondo le aspettative. Medici ed infermieri dell’Asp di Palermo saranno impegnati fino a venerdì prossimo nella somministrazione del vaccino ma le premesse non sono delle migliori.

A Lampedusa ci sono anche coloro, d’ogni età, che fino ad ora non si sono presentati al Polambulatorio per essere sottoposti alla vaccinazione anti-Covid: "Immaginavamo che l’affluenza potesse essere più alta. Fra la popolazione che va dai 60 e i 79 anni, a fronte dei 1.340 aventi diritto, al momento hanno risposto non più di 400 persone", dice il direttore sanitario del Poliambulatorio, Francesco Cascio.

"Adesso che è stato dato il via libera alla vaccinazione, senza bisogno di prenotazione, forse ci sarà una presenza maggiore. Penso che comunque arriveremo a vaccinare una platea ben al di sopra del 75 per cento".

A far disertare le vaccinazioni forse è stato anche il timore provocato da tutto il chiacchiericcio su AstraZeneca? "Penso che il messaggio negativo che è stato veicolato su questo vaccino - ha concluso Cascio - abbia condizionato molto la campagna in corso. Il fatto che arrivino a Lampedusa dosi di Pfizer potrebbe incoraggiare la gente a vaccinarsi".

